CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu tahliye edildi

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, cezaevinden tahliye edildi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, geçen 18 Eylül'de katıldığı basına kapalı toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Odabaşıoğlu, geçen 28 Eylül'de sevk edildiği adliyede tutuklandı. Odabaşıoğlu'nun avukatı Müjdat İlhan, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçeyle başvurup, müvekkilinin tututukluğuna itiraz edip, tahliyesini istedi. Avukat İlhan'ın bu talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Odabaşıoğlu'nu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, tahliyesine karar verdi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-10-11 19:48:16



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