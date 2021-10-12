Akademik resim kursunda yeni dönem kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından güzel sanatlar liselerinin ve fakültelerinin sınavlarına hazırlık için ‘Akademik Resim Kursu’ açılıyor.

Merkezefendi Belediyesi eğitime, sanata ve kültüre desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından güzel sanatlar liselerinin ve fakültelerinin sınavlarına hazırlık için ‘Akademik Resim Kursu’ açılıyor. Merkezefendi'de ikamet eden, 14 30 yaş arasındaki sanatseverler, Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen başvuru yapacak. Başvurular 21 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek. Akademik Resim Kursu’nda temel sanat, perspektif, karakalem ve desen eğitimleri uzmanlar tarafından verilecek. İlçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin her zaman devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçen dönem açmış olduğumuz akademik resim kursumuza hemşehrilerimiz büyük ilgi göstermişti. Yeni dönemde de bu kursumuzu öğrencilerimizin güzel sanatlar liselerinin ve üniversitelerinin yetenek sınavlarına hazırlanması noktasında tekrar açıyoruz. Eğitim, kültür ve sanata her zaman destek olacağız” diye konuştu.

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