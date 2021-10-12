Denizlispor'da sakatlık şoku

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da bu sezon forma giydiği 5 maçta 4 gol atarak yıldızlaşan Ömer Şişmanoğlu, sakatlığı nedeniyle Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek. Denizlispor'un deneyimli santraforu Ömer, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu sezon takımının gol yükünü çeken 32 yaşındaki forvet, sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle takımının bu hafta evinde oynayacağı Balıkesirspor karşılaşmasını kaçıracak. Denizlispor'da sakatlığı süren sağ bek Özer Özdemir de Balıkesirspor maçında görev yapamayacak. Teknik direktör Serhat Gülpınar'ın Ömer Şişmanoğlu'nun yokluğunda ileri uçta Kevin Mayi'ye, Özer Özdemir'in yerine de Hakan Çinemre'ye forma vermesi bekleniyor.

DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-10-12 12:14:22



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