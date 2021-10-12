Kitap Fuarı 7'den 70'e tüm kenti sardı Başkan Zolan eşiyle birlikte kitap fuarını ziyaret etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı, 7’den 70’e kitap tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Fuarı eşi Berrin Zolan ile birlikte ziyaret ederek kitapsever, yazar ve yayınevleri ile buluşan Başkan Osman Zolan, annebabalara çağrıda bulunarak, "Çocuklarımızı mutlaka kitapla tanıştıralım" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği, katılımcılarıyla Ege’nin en büyük kitap fuarı tüm hızıyla sürüyor. 17 Ekim’e kadar sürecek fuara 350 yazar ile 250 yayınevi katılırken, 7’den 70’e her yaştan kitap tutkunu fuarın coşkusunu yaşamaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek kitapsever, yazar ve yayınevleri ile buluştu. Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ziyaret kapsamında ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren eserleri inceledi. Daha sonra fuar alanındaki Denizli Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden Zolan çifti, Denizlili yazar Kadir Pektaş ve Hüseyin Gökçe ile sohbet edip eserlerini imzalatma fırsatı buldu.



Fuar atmosferi çok farklı

8 Ekim’de başlayan Kitap Fuarı’nın büyük bir ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Osman Zolan, tüm hemşehrilerini fuarın atmosferini yaşamaya davet ederek, "Tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Anne babalar, çocuklarını mutlaka buraya getirsinler, onları kitapla tanıştırsınlar. Onlar bizim geleceğimiz ve inşallah bizden daha başarılı olacaklar. Gençlerimiz zaten kendileri geliyorlar. Buranın atmosferi çok farklı, insan farklı bir dünyaya gelmiş hissediyor. Onbinlerce kitap burada. Her türde yayın yapan yayınevlerimiz var. Hiçbir ayrım yapmadan fuarımıza herkesi davet ettik. Burada insanlar arzu ettiği kitabı bulabilirler veya yeni yayınlarla ilgili bilgi alabilirler. Ben herkesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı'na davet ediyorum" diye konuştu.

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