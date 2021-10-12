Pamukkale Belediyesi masa tenisi il birinciliğine damga vurdu

Pamukkale Belediyespor Kulübü’nün masa tenisi branşında yer alan sporcular hafta sonunda yapılan Masa Tenisi Gençler ve Küçükler Denizli Takım İl Birinciliği maçlarına damga vurdu. Gençler ve Küçükler’de ilk 2 sıra Pamukkaleli sporculardan oluştu.



Masa Tenisi Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Gençler ve Küçükler Denizli Takım İl Birinciliği müsabakaları hafta sonunda yapıldı. 19 takım ve 50 sporcunun katılımı ile Hasan Güngör Spor Salonu’nda 910 Ekim tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada Pamukkale Belediyesporlu masa tenisçiler elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Genç Erkekler kategorisine Pamukkale Belediyesi 2 takım 6 sporcu mücadele ederken, Abdullah Kanat, Mehmet Çelik ve Musa Başoğlu’ndan oluşan Pamukkale A takımı 1. olurken; Arda Çanakoğlu, Ege Kaan İldem ve Selahattin Sarı’dan oluşan Pamukkale B takımı ikinciliği elde etti. Bu kategoride üçüncülüğü Denizlispor, dördüncülüğü de Erbakır Fen Lisesi takımı kazandı. Küçük Erkekler’de de finali Pamukkale Belediyespor’un A ve B takımları oynadı. Mehmet Efe Ertuğrul, Ege İldem ve Akif Ege Aslanpay’dan oluşan A takımı birinci olurken, Berkalp Metehan Taşçı ve Eymen Çubukçu da ikinciliği elde etti. Kolej takımı üçüncü ve Denizlispor ise 4. oldu. Gençler ve Küçükler Denizli Takım birinciliği turnuvasında dereceye giren takımlar, 1617 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de yapılacak Ege Bölgesi Yarışmalarında Denizli’yi temsil edecekler.



“Takımlarımızın ilk 2 sırada yer alması bizleri memnun etti”

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, spora büyük önem verdiklerini belirterek, “Spor bizim olmazsa olmazımız. Pamukkale Belediyesporlu sporcularımız katıldıkları her şampiyonada başarılı olmak için mücadele ediyor. Masa Tenisi İl Birinciliği’nde gençler ve küçükler kategorisinde mücadele eden takımlarımızın ilk 2 sırada yer alması bizleri memnun etti. Sporcularımıza bu hafta sonunda İzmir’de yapılacak olan bölge müsabakalarında başarılar dilerim. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu branşın daha da yaygınlaşması için ilçemizdeki ortaokul ve liselere masa tenisi seti dağıtmıştık. Bunun ne kadar doğru bir girişim olduğunu görmek bizleri bir kez daha memnun etti“ dedi.

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