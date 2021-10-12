Yapımı tamamlanan ‘Sağlık Parkı’ açılışa hazır

Merkezefendi Belediyesi’nin salgın döneminde canı pahasına mücadele eden ve bu mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılara ithafen ilçeye kazandırdığı ‘Sağlık Parkı’ açılış için gün sayıyor.



Tematik parklar başta olmak üzere ilçeye 74 yeni park kazandıran Merkezefendi Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nin salgın döneminde canı pahasına mücadele eden ve bu mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılara ithafen ilçeye kazandırdığı ‘Sağlık Parkı’ açılış için gün sayıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yapımı tamamlanan ve kısa zaman içinde açılışının gerçekleştirileceği Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Parkı’nda, muhtarlarla birlikte incelemelerde bulundu. 9600 metrekarelik alandan oluşan parkın içerisinde oyun alanları, 348 metrelik yürüyüş ve koşu yolu, jimnastik ve fitness aletleri ve kafeterya yer alıyor. ‘Sağlık’ temalı metal heykellerin bulunduğu tematik parkta ayrıca ıtırlı bitkiler bahçesi, şifalı bitki ve ağaç düzenlemesi yapıldı.



“Sağlık çalışanlarımızın emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız”

Sağlık çalışanlarının mücadelesini ve anısını ölümsüz kılmak amacıyla ‘Sağlık Parkı’nı ilçe kazandırdıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Korona virüs salgınıyla birlikte tüm dünya bilmediği bir salgınla mücadele içerisine girdi. Bu mücadelede en büyük çabayı fedakarca, canı pahasına çalışan sağlıkçılarımız gösterdi. Yaşamını ortaya koyan, gerek evinden gerek çocuğundan uzak kalan, saatlerce çalışan sağlık emekçilerimize ithafen Merkezefendi Belediyesi olarak biz de bir parkı ilçemize kazandırıyoruz. Sağlıkçılarımız için daha önce de ‘Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’nın açılışını gerçekleştirmiştik. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Onlara destek olmaya her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.

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