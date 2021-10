Başkan Erdoğan Almanya'da Denizli rüzgarı estiriyor Başkan Erdoğan, Köln’de bir dizi ziyaret ile incelemelerde bulundu

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya’daki temaslarını bir dizi ziyaretle sürdürdü.



DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Almanya programının ikinci gününde, beraberinde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Şahin Tin, Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören ve DTO Meclis Üyesi Öztürk Taştan ile, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'yı ziyaret etti; Avrupa'daki gurbetçiler ile iş birliğini, ayrıca Denizli’den Almanya'ya ihracatı artırmanın yollarını istişare etti. Başkonsolos Kaya’nın Denizli’nin kafilesiyle Anuga Fuarı’na damga vurduğunu söyleyip tebrik ettiği Başkan Erdoğan, ziyaretiyle ilgili olarak “Köln Başkonsolosumuz sayın Turhan Kaya'ya iş insanlarımıza, Almanya'daki işlerinde bürokrasinin azaltılmasında yardımcı olduğu için teşekkür ettik. Onlar, bizlerin buradaki eli, gözü, kulağı; en büyük yardımcımız ve en önemli rehberimiz” dedi.



“Diğer horozlar kendi çöplüğünde, Denizli horozu ise dünyanın her yerinde öter”

Başkan Erdoğan daha sonra Avrupa’daki Türk fabrikası et ürünleri tesisini inceledi. DTO üyesi iş insanlarından oluşan heyet, Genel Müdür Eden'den Avrupa gıda pazarının yanı sıra günde 100 ton sucuk üreten tesisleri ile çalışma sistemleri hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan da Genel Müdür Eden’e, ziyaretinin sonunda günün anısına bir Denizli Horozu biblosu hediye ederek teşekkür etti. Başkan Erdoğan, “Yeni tesisleriyle daha da büyümesini temenni ettiğimiz bu dev markayı en kısa zamanda şehrimizde de görmek isteriz. Bizlere örnek tesislerinizin kapılarını açmanız ve tüm çalışanlarınızla kafilemize gösterdiğiniz samimiyet, sıcaklığınız ve yakın ilginizden dolayı da teşekkür ederiz. ‘Diğer horozlar kendi çöplüğünde, Denizli horozu ise dünyanın her yerinde öter’ diyerek, her baktığınızda Denizli’mizi ve örnek girişimcilerimizi hatırlamanız, güzellikle anmanız dileğiyle bu hediyemizi size takdim ediyoruz” diye konuştu.

