Başkan Zolan’dan Denizlispor’a ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, A. Denizlispor Kulübü'nü ziyaret ederek hafta sonu oynanacak Balıkesirspor karşılaşması öncesi başarılar diledi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, A. Denizlispor Kulübü'nü ziyaret etti. Başkan Zolan, hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesi takıma başarılar dileyerek, baklava ikramında bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette A. Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Başkan Osman Zolan, hafta sonu oynanacak Balıkesirspor maçında yeşilsiyahlı ekibe başarılar diledi. Başkan Zolan, "Zor bir zamanda göreve geldiğiniz ve elinizi taşınızın altına koyduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Şehir olarak takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve inşallah tekrardan başarılı günlerimize geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.



"Bu şehir sizinle beraber"

Bir süre A. Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu ile sohbet eden Başkan Zolan, daha sonra antrenman sahasına inerek futbolcular ile görüştü. Futbolculara Balıkesirspor karşılaşmasında başarılar dileyen Başkan Zolan, “Her zaman sizlerin yanındayız. Sizler sahada terinizin son damlasına kadar savaşmaya devam edin. Yeni bir takımız ancak bu şehir sizinle beraber. Sizlere güveniyoruz” diye konuştu. A. Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz ise, “Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a şükranlarımızı sunuyor, bu nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz” dedi.

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