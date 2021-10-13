Nar ihracatında hedef bin 200 ton Tarlalardan kesilen ilk narlar, ambalajlanarak ihracat yolculuğuna çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesinde yaklaşık 24 bin dekarda üretimi yapılan hicaz narında tufanda hasat başladı. Tarlalardan kesilen ilk narlar boylama işleminin ardından özel ambalajlara koyularak başta Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Hicaz narında ihracat hedefi bu yıl bin 200 ton.

Denizli’de ürettiği hicaz narı ile ünlü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesinde tufanda nar hasadı başladı. Mikro klima özelliğine sahip ovada yaklaşık 24 bin dekar alanda üretimi yapılan hicaz narı depolarda yapılan boylama işleminin ardından özel ambalajlara koyularak başta Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada, Ukrayna ve Rusya olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Tat, renk, aroma, kalite ve yüksek kalibresiyle ihracatçı firmaların tercih ettiği hicaz narı geçen yıl bin 200 ton ihraç edildi. Üreticiler bu yılda aynı ihraç rakamına ulaşılmasını bekliyor.



Nar üretiminde Denizli’nin Ege Bölgesinde ikinci sırada Türkiye’de ise 4. sırada yer aldığını, yaklaşık 24 bin dekar alanda sezonda 45 bin tona yakın hicaz narı üretildiğini anlatan nar üreticisi Mevlüt Eraslan, “Ürettiğimiz meyveleri Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada’ya belli bir çoğunluğu ise Rusya’ya gidiyor. Antioksidan içerdiği için daha fazla rağbet görüyor. Şu anda erken hasada başladık. Yaklaşık 24 bin dönüm alanda hasat yapılıyor. Geçen yıla göre soğuk zararından dolayı rekoltemizde yarı yarıya düşüş var. Rekoltedeki düşüş fiyatlara yansır mı, yansımaz mı bilemiyorum. Geçen sene 1 milyon 200 kilogram ihracatımız vardı. Bu yılda aynı rakamı yakalayabilirsek bizim için başarıdır” dedi.



Bölgede yetiştirilen hicaz narın birinci kalitede olanları ihracata, geri kalan kısmı sanayi de meyve suyu ve nar ekşisi olarak işleniyor. İklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Pamukkale, Buldan, Güney ve Sarayköy ilçelerimizde hicaz narı üretimi yapılıyor.

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