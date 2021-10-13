Denizlispor'a Zolan morali

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Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - TFF 1'inci Lig'de milli aradan sonra cumartesi günü oynayacağı Balıkesirspor maçına yeni bir başlangıç hedefiyle hazırlanan Altaş Denizlispor, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın ziyaretiyle moral buldu. Haluk Ulusoy Tesisleri'ni ziyaret eden Osman Zolan, yönetim kurulu ve takımla bir araya geldi. Yeşil-siyahlı takıma başarı dileklerinde bulunan Başkan Zolan, yönetim kurulu ile kulübün projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Zolan'a yönetim adına teşekkür etti. Denizlispor'da Balıkesirspor maçının biletleri de VIP tribün ve loca önü 50, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası tribün 10 TL'den satışa çıktı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-10-13 12:35:27



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