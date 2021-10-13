Türkiye’nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 6.’sını düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali 14 Ekim'de kapılarını açıyor. 4 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde birçok ilke ev sahipliği yapacak bienalde cam kıyafetlerden oluşan defile büyük ilgi çekecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 10.00'da kapılarını açacak. Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Oyun" teması ile düzenlenecek. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7’den 70’e herkese açık ve ücretsiz olacak. 17 Ekim'e kadar davetliler bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve ‘kendi bardağını tasarla’ aktivitelerine de katılabilecek. Şehir dışından bienale katılacak davetliler için "Güzel Denizli’m" adlı gezi programı ile şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri tanıtılacak.



Cam kıyafetler ilk kez podyumda

Bienalde cam sanatçılarının birbirleriyle yarışacağı cam yarışması Türkiye’de ilk kez canlı olarak yapılacak. Birbirinden yetenekli 40 Türk cam sanatçısı, eserlerini ilk kez bir sergi salonunda değil, podyumda kendi üzerlerinde sergileyecek. Türkiye’nin farklı illerinden katılan ve birbirinden değerli cam sanatçılarının yanı sıra İtalya, Amerika, Kanada, Mısır ve İsviçre'den de katılacak olan cam sanatçıları online cam gösterileri ve sunumları ile bienalde sanatseverler ile buluşacak.



Başkan Zolan’dan bienale davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 6. kez düzenleyecekleri cam bienalinin Denizli'ye ayrı bir güzellik kattığını belirtti. Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman sanat ve sanatçının yanında olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Kültür ve sanat alanında düzenlediğimiz festival ve etkinlikler bizim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Türkiye'de pek çok konuda örnek olduğumuz gibi kültür ve sanat alanında da adından söz ettiren bir Denizli için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dört gün boyunca camın usta ellerde nasıl hayat bulduğunu ve muhteşem eserler ortaya çıktığını görmelerini muhakkak tavsiye ediyorum. Tüm hemşehrilerimi bienalimize bekliyorum" diye konuştu.

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