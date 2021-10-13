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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesinden Kocadere’de hizmet atağı

İHA

Pamukkale Belediyesinden Kocadere’de hizmet atağı

Pamukkale Belediyesi, Kocadere mahallesinde uzun yıllardır yapılmayı bekleyen Çevreköy yolu yapılan çalışmalarla soğuk asfaltla kaplandı.

Pamukkale Belediyesi bir mahallede daha uzun yıllardır süren soruna çözüm buldu. Cankurtaran ve Kale mahallelerinde yapılan soğuk asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler Kocadere mahallesindeki çalışmalara başladı. Kocadere mahallesinde yer alan ve Çevreköy yolu olarak bilinen yaklaşık bin 500 metre uzunluğundaki yolda yapılan soğuk asfalt çalışmaları kısa sürede tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kocadere Mahalle Muhtarı Abdi Cebe ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. “Kocadere olarak çiftçilerin yoğunlukta olduğu bir mahalleyiz” diyen Kocadere Mahalle Muhtarı Abdi Cebe, “Pamukkale Belediyesi bizim her sorunumuzla yakından ilgileniyor. Çevre yolu bizim sakinlerimiz için çok önemli. Ekipler kısa sürede bunu tamamlayıp bizlerin hizmetine sundular. Hem bu çalışmalar hem de yapılacak olan hizmetler için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederim” dedi. Kocadere’de yaşayan vatandaşlardan Huriye Aktaş ve Rabia Armağan yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye ve ekibine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Halı saha ve pazar yeri yapımı planlanıyor
İlçenin her mahallesine gereken tüm hizmetleri yaptıklarını dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Kocadere şehir merkezine yakın bir mahallemiz. Burası çalışan ve üreten insanların yaşadığı bir mahalle. Burada ihtiyaç olan hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Çevre ulaşımını sağlayacak olan yoldaki soğuk asfalt çalışmamızı kısa sürede tamamladık. Bu mahallemizin sokaklarında beton kilit parke taşı ve asfalt çalışmalarımız olacak. Bunun yanında kapalı pazar yeri ve halı saha yapmayı planlıyoruz. Kocadere’de yaşayan çocuklarımız için oyun grupları yaparak bu mahallede yaşayan herkesin mutluluğunda pay sahibi olmak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Örki, daha sonra mahallede yapılması planlanan kapalı pazar yeri ve halı sahanın alanlarında incelemelerde bulundu.

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