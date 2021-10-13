Kızılcabölükspor - Çarşambaspor: 0-0

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DENİZLİ, (DHA)-

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Vural Gül (xx), Tolga Dede (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) Adem (xx), Yunus Emre (xx), Ali (xx), Mustafa Altun (x) (Dk. 72 Can x), Mehmet Kaan (x) (Dk. 72 Emre x), Alpay (xx), Anıl (xx), Mehmet Akif (xx), Kıvanç (x) (Dk. 58 Furkan x), Vedat (xx)

ÇARŞAMBASPOR: Kadir (xx) Oğuzhan (xx), Mete Han (xx), Fırat Aras (xx), Muhammed Öztürk (xx), Muhammet Ensar (x) (Dk. 35 Fırat Salur x) (Dk. 83 Mert x), Mustafa Pınar (x) (Dk. 90 Muhammet Mustafa), Safa (xx), Hasan (xx), Emre (xx), Aykut (xx)

SARI KARTLAR: Adem (Kızılcabölükspor), Muhammet Ensar (Çarşambaspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, 7'nci haftada evinde kendisi gibi tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Çarşambaspor'la 0-0 berabere kaldı. Grupta halen galibiyetle tanışamayan ve bu sonuçla 3 puana ulaşan Kızılcabölükspor, son sıradan kurtulamadı. Çarşambaspor ise 5 puanla 16'ncı basamakta kaldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-10-13 16:05:23



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