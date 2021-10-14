Cama can verenler bu festivalde Türkiye'nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açtı

Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Denizli Cam Bienali 6. kez kapılarını açtı. Denizli’nin kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayarak tüm hemşehrilerini bienale ve kitap fuarına davet eden Başkan Zolan “Şehrimizin her yerinde kültür, sanat faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali resmi açılış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, davetliler, cam sanatçıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Belediyelerin sadece klasik hizmet anlayışı ile sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerinde de bulunması gerektiğini ifade eden Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak çok şükür hem şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Aynı zamanda kültür ve sanatla gündemimizi ve şehrimizi iç içe tutarak o mutluluğu, huzuru hep beraber sağlıyoruz. Bugün şehrimize baktığımızda devam eden Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarımız var. Bugün de cam bienalimizi başlattık. Şehrimizin her yerinde kültür, sanat faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.



“Türkiye’nin en büyük cam heykeli şehrimizde”

Camın, hayatı temsil ettiğini söyleyen Başkan Osman Zolan, “Cam dediğiniz zaman aslında candır, hayattır. Cam hem sağlıktır, hem de sanattır. Geçmişten bugüne kadar Denizlimizde camla ilgili birçok aktiviteler var. Denizlimizin simgesi horozumuz ve bugün açık alanda en büyük cam heykelimiz şehrimizdedir. 7000 parçadan oluşan camın bir araya gelmesiyle oluştu. Bu, cam bienalinin de aslında bir sonucuydu, başlayan yürüyüşün bir ürünüydü" ifadelerini kullandı.



Bienal 17 Ekim’e kadar misafirlerini bekliyor

Konuşmaların ardından, protokol, cam sanatçıları ve öğrenciler bienalin ateşini birlikte yaktılar. Bienal kapsamında davetlilerin beğenisine sunulan Çağdaş Karma Cam Sergisi’ni gezen katılımcılar eserleri ve atölye çalışmalarını inceledi. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7’den 70’e herkese açık ve ücretsiz olacak. 17 Ekim'e kadar davetliler bienalde sanatçıları izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve ‘kendi bardağını tasarla’ aktivitelerine de katılabilecek.

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