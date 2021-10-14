Risk faktörlerinden uzak durarak meme kanserinden korunmak mümkün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Risk faktörlerinden uzak durarak meme kanserinden korunmak mümkün

İHA

Risk faktörlerinden uzak durarak meme kanserinden korunmak mümkün

– Denizli Sümer Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Dr. Canan Korkut, değiştirilebilir risk faktörlerine dikkat edilerek hastalık riskinin azaltılabileceğini belirtti ve erken tanı için kanser taramalarının zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına en çok sebep olan kanser olduğunu ifade eden Dr. Canan Korkut, meme kanseri ile mücadelenin ilk basamağının kadınların meme sağlığı açısından eğitilmesi olduğunu söyledi. ‘131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında meme kanseri hakkında bilgi veren Korkut, “Dünyada 2020 yılı kanser istatistiklerine göre 2 milyon 261 bin kadın meme kanseri tanısı alırken 685 bin kadın bu kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu istatistiklerle birlikte meme kanseri artık en sık görülen kanser haline gelmiştir. Ülkemizde ise 24 bin yeni vaka ile kadın kanserlerinin yaklaşık dörtte birini meme kanseri oluşturmaktadır. Hayatı boyunca her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Bu durum KETEM olarak verdiğimiz hizmetin önemini arttırmaktadır. KETEM’lerde 4069 yaş aralığındaki kadınlarımızın ücretsiz klinik meme muayenesi ve mamografi çekimi ile meme kanseri taramaları yapılmaktadır. Muayene esnasında hem teorik hem pratik olarak kendi kendine meme muayenesi eğitimi de verilmektedir. 20 yaşından itibaren tüm kadınlarımız kendi kendine meme muayenesini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Kendi meme yapısını iyi öğrenen kadın ufak değişiklikleri bile kolayca fark edebilecek ayrıca klinik muayenede hekimi doğru yönlendirebilecektir. Memede ele gelen kitle, yeni gelişen asimetri, meme başında çekilme, memede çöküntü, meme cildinde kızarıklık, meme başından akıntı gelmesi dikkat etmemiz gereken belirti ve bulgulardandır” dedi.

Aile Öyküsü Varsa Taramalar Erken Yaptırılmalıdır
Kendi kendine meme muayenesi dışında meme kanseri risk faktörlerini öğrenmek ve değiştirilebilecek durumlarla ilgili harekete geçmenin de meme kanseri ile mücadelede önemli olduğunu belirten Korkut; “Kadın olmak, ileri yaş, ailede meme kanseri öyküsü, kalıtsal özellikler, yoğun meme yapısına sahip olmak, erken menarş, geç menopoz gibi risk faktörlerini değiştirmek mümkün değildir. Önemli olan bu faktörlerin farkında olup risk durumunu yönetebilmektir. Örneğin aile öyküsü varsa taramalara erken başlanması ve USG ile kısa aralıklarla takip edilmesi önerilir. Bunlar dışındaki risk faktörleri geç ilk doğum yaşı, doğum kontrol hapları, hormon replasman tedavileri, obezite, alkol ve sigara kullanımı, sedanter yaşam, hayvansal yağdan zengin beslenmedir. Çoğunlukla değiştirebileceğimiz risk faktörleri bu grupta yer almaktadır. Özellikle menopoz sonrası kilo artışı, egzersiz yokluğu, süt ve süt ürünlerinin aşırı tüketilmesi hem obezite hem de meme kanseri açısından risk oluşturmaktadır. Sigara kullanımı 20’den fazla kanser türünde suçlu olduğu gibi meme kanserinde de riski oldukça arttırmaktadır. Hayatımızdan sigara ve alkolü çıkarmak, düzenli yürüyüş yapmak, bitkisel kaynaklardan zengin beslenmek, çocuk sahibi olduğumuzda emzirmek, sağlıklı kilomuzu korumak sağlığımıza diğer katkılarıyla beraber meme sağlığı açısından da fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Dr. Canan Korkut, erken teşhisin çoğu kanserde önemli olduğunu meme kanserinde ise çok daha fazla avantaj sağladığını vurgulayarak bu şansı kullanabilmek adına tüm kadınları meme kanseri hakkında bilgilenmek, kendi kendine meme muayenesini öğrenmek, uygun yaş grubunda olanların da taramalarını yaptırmak için Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerine beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor - Balıkesirspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak
YEREL HABERLER Denizlispor - Balıkesirspor maçında Cihan Aydın düdük ...
Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci ...
Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü
YEREL HABERLER Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci ...
Cama can verenler bu festivalde Türkiye'nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Cama can verenler bu festivalde Türkiye'nin ilk cam ...
Hatalı dönüş faciayı getirdi Hatalı dönüşün getirdiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Hatalı dönüş faciayı getirdi Hatalı dönüşün getirdiği ...
Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım’da ...
Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor
Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında feryat etti Görgü tanığı, araçta oturan kadının polisi görünce aşağıya inip bağırmaya başladığını iddia etti Sürükleyip üzerinden geçtiği erkek arkadaşının başında “Sen nasıl bu hale geldin Murat. Kalk Murat kalk, kalk ne olursun” diye feryat etti
YEREL HABERLER Kafasını ezdiği erkek arkadaşının başında feryat ...
Sarayköyspor BAL’a hazır Sarayköyspor Teknik Sorumlusu İbrahim Aktürk: “Maçlar oynanmadan kazanılmıyor” “Yüksek bir tempoda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Sarayköyspor BAL’a hazır Sarayköyspor Teknik ...
Jandarmadan silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon
Anadolu Ateşi gösterisine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden sağlık desteği
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi gösterisine Özel Denizli Cerrahi ...
Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ...
DENİB ev sahipliğinde ‘E-İhracat Lojistik Stratejileri Konferansı’ düzenlendi
YEREL HABERLER DENİB ev sahipliğinde ‘E-İhracat Lojistik ...
Kızılcabölükspor - Çarşambaspor: 0-0
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Çarşambaspor: 0-0
Pamukkale Belediyesinden Kocadere’de hizmet atağı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden Kocadere’de hizmet atağı
Türkiye’nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını ...
Kızılcabölükspor - Çarşambaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Çarşambaspor (FOTOĞRAFLAR)
Başlığı ödeyip düğününü yaptı ama mürüvvetini göremedi Davullu zurnalı 2 gün düğün yaptığı kadın, nikah işlemleri için gittikleri konsoloslukta gözaltına alındı Nikah işlemleri için gittiği konsoloslukta araması olduğunu öğrendiği dini nikahlı eşinin 7 yıldır geri dönmesini bekliyor
YEREL HABERLER Başlığı ödeyip düğününü yaptı ama mürüvvetini ...
Denizlispor'a Zolan morali
YEREL HABERLER Denizlispor'a Zolan morali
Denizlispor'a yıldız transferi pahalıya mal oldu
YEREL HABERLER Denizlispor'a yıldız transferi pahalıya mal oldu
4 yıl önce kurulan santral, hastanenin elektrik tüketiminin tamamını karşılıyor
YEREL HABERLER 4 yıl önce kurulan santral, hastanenin elektrik ...
Nar ihracatında hedef bin 200 ton Tarlalardan kesilen ilk narlar, ambalajlanarak ihracat yolculuğuna çıktı
YEREL HABERLER Nar ihracatında hedef bin 200 ton Tarlalardan kesilen ...
Başkan Zolan’dan Denizlispor’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Zolan’dan Denizlispor’a ziyaret
Merkezefendi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Merkezefendi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.