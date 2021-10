Hayırseverler polise 22 araç bağışladı Hayırseverlerin bağışladığı 22 yeni araç dualarla yeni görev yerlerine uğurlandı Denizli Valisi Ali Fuat Atik: “Bu araçlar gücümüze güç katacak” Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı: “Güvenlik yoksa enerji de yok, eğitim ve birçok şey de yok”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in öncülüğünde düzenlenen kampanya kapsamında hayırsever desteğiyle alınan 22 yeni araç, düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in öncülüğünde Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği tarafından düzenlenen kampanya kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 yeni araç alındı. Tamamen hayırseverlerin katkısıyla araç parkına eklenen araçların, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Ali Haluk Değirmenci tarafından hayırsever iş adamlarına plaket takdim edildi. İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da, araç bağışına öncülük eden Vali Atik ile Dernek Başkanı Değirmenci'ye plaketle teşekkür etti.



Anlamlı bir bağışa imza atan iş adamlarına teşekkür eden Vali Atik, “En önemli en temel görevimiz, bu şehrin emniyetini sağlamak. Denizli Emniyeti, ben göreve başladığımdan beri emniyetin işleri gece gündüz aksamadan devam etmektedir. Emniyetin tüm birimlerinde başarılı çalışmaları kahraman polis arkadaşlarım yerine getirmektedir. Biz bu hizmeti yerine getirirken bir takım ihtiyaçlarımız ortaya çıkmaktadır. Allah razı olsun değerli hayırsever iş insanlarımız yardımıyla eksikliğimiz gidermeye çalıştık. Bunu için sizlere can gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bu araçlar Denizli’mizde suçlarla mücadelede ve halkımızın can güvenliğini sağlamada kullanılacak. Hepinize katıklarınız iççin Denizli valisi olarak teşekkür ediyorum. Bu araçlar gücümüze güç katacak” dedi.



“Aydem her zaman desteğe hazırdır”

Denizli polisine yapılan bu önemli araç desteğinin en büyük destekçilerinden olan Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı ise, “Biz bildiğiniz gibi enerji üretiyoruz. Ve diyoruz ki, enerji yoksa hayat yok. Hayatın temel şartı enerjidir. Bir şey daha var; güvenlik yoksa enerji de yok, eğitim ve birçok şey de yok. Eğitim güvenlik ve enerji bunlar insanların ihtiyaçları. Bunların hepsinin bir arada olmak zorunda bir zincirin halkası gibi. Biz nerede bu zincirin halkasına ihtiyaç varsa orada destek olmaya çalışıyoruz. Millete vatana hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Törende yapılan konuşma ve plaket takdiminin ardından Vali Atik ve davetliler tarafından, alınan 22 yeni araç dualarla görev yerlerine uğurlandı.

