Otomobil köprü ayağına çarptı; sürücü ve 4 yaşındaki oğlu öldü



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobildeki sürücü Alaattin Taş (42) ile oğlu Doğukan Taş (4) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Birinci Sanayi Bölgesi, İzmir kara yolu Sümer Köprüsü'nün altında meydana geldi. Üçgen Kavşağı'ndan, Bakırlı Mahallesi yönüne giden Alaattin Taş yönetimindeki 20 AB 064 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton köprünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Alaattin Taş ile oğlu Doğukan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acil sağlık ekibi, sürücü Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Doğukan Taş ise ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören diğer yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücü Taş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-10-15 09:08:43



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