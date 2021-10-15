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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekden'den personeline meme kanseri eğitimi

İHA

Tekden'den personeline meme kanseri eğitimi

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi doktorları hastane personeline meme kanserinin belirtileri, meme kanserinden korunma yolları, risk faktörleri ve erken teşhisin önemi gibi konularda eğitim verdi.

131 Ekim Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme toplantıları düzenleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi tüm personeline eğitim verdi. Eğitimin amacının önce personeli bilgilendirmek olduğunu belirten hastane Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, “ Meme kanseri bilindiği gibi en sık rastlanan kanser türleri arasında yer almaktadır. Her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülme riski bulunmaktadır. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis son derece önemlidir. Erken teşhis ile meme kanseri hastalığının büyük bir çoğunluğu tedavi gördükten sonra yaşamlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmektedir. Erken teşhis konusunda toplumun bilinçlenmesi son derece önemlidir. Erken teşhis ile birlikte meme kanseri riskine karşı neler yapmalıyız, elle muayene nasıl yapılır, kontrollerimizi ne kadar sıklıkla yapmalıyız, kaç yaşından sonra Mamografi çektirmeliyiz gibi konularda eğitimler vermemiz ve daha da bilinçlenmemiz gerekir. Bu eğitimlere önce kendimizden kendi personelimizden başlamamız gerekir. Bu kapsamda biz personelimize pandemi kurallarına dikkat ederek belirli günlerde eğitimler verdik. Amacımız personelimizin bilinçlenerek kendi çevrelerine de anlatmaları ve meme kanserinde daha bilinçli hale gelmemizdir” şeklinde bilgi verdi. Personele eğitimde meme kanserinden nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili bilgiler veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlarından Op. Dr. Sami Cebelli,” Dengeli beslenme, zayıflama veya kiloyu koruma, sigara kullanmama, fazla alkol tüketmemek ve düzenli egzersiz gibi faaliyetler meme kanserinden korunmaya yardımcı olabilecek faktörlerdir” dedi.

"doğum kontrol hapı kullanmak en büyük meme kanserinin başında gelmektedir"
Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında verilen eğitimde Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, “Meme kanserinin birçok sebebi bulunmakla birlikte özellikle kadınlar için risk faktörüdür. Meme kanserinin büyük bir kısmı ailevi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Ailede meme kanseri varsa yakalanma riski diğer insanlara göre daha yüksektir. Bunun dışında yağlı beslenme, çevresel faktörler, doğum yapmamış olmak, erken yaşta menapoza girmek, doğum kontrol hapı kullanmak en büyük meme kanserinin başında gelmektedir” dedi.

"Mutlaka her kadının da evde kendi kendine elle meme muayenesi yapması gerekir"
Tekden Hastanesi Başhemşiresi Cemile Balıkcıoğlu, meme kanserinde erken teşhis için son derece önemli olan evde kendi kendimize yapabileceğimiz elle meme muayenesinden bahsederek nasıl yapılması gerektiğini gösterdi. Elle muayeneyi aşama aşama nasıl yapmamız gerektiği konusunda eğitim veren Başhemşire, Cemile Balıkcıoğlu, “hepimizin bildiği gibi meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Özellikle ailesinde meme kanseri öyküsü olan varsa mutlaka düzenli bir şekilde tarama yaptırmalıdır. Mutlaka her kadının da evde kendi kendine elle meme muayenesi yapması gerekir. Biz bu konuda gerekli eğitimleri vererek toplumu bu konuda daha da bilinçlendiriyoruz. Elle meme muayenesinin dikkatli ve düzenli yapılması son derece önemlidir. Eğer ele gelen bir kitle varsa mutlaka en yakın zamanda bir uzmana başvurulması gerekmektedir” şeklinde bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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