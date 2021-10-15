Bağımlılıkla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılıkla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Bağımlılıkla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şubesi iş birliğinde Bağımlılıkla Mücadele Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli’de bağımlılıkla mücadele bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Merkezefendi Servergazi İmam Hatip Ortaokulu toplantı salonunda, lise ve dengi okullarda görevli rehber öğretmenler ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlere yönelik yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Yeşilay Denizli Şube Başkanı Ümit Karabiga, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilisi katıldı. Lise ve dengi okullarda görevli rehber öğretmenler ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli rehber öğretmenlere; Denizli Yeşilay Danışmanlık Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilisi tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

“Çağımızın en önemli sağlık problemleri arasında”
Bağımlılık Mücadele bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Ülkemizde bağımlılık olgusu gerek istatistiki açıdan gerekse günlük hayatta giderek risk oluşturan bir konu haline gelmiştir. İnsanın beden ve ruh sağlığı üzerinde sebep olduğu yıkıcı etkilerin yanı sıra, beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar nedeniyle, sigara, alkol, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı çağımızın en önemli sağlık problemleri arasında yer almaktadır” dedi.

“Yeşilay'a vurgu yapılıyor”
Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Ekici, “İlkokul 4’üncü sınıfta alkol, sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğunu anlatıyoruz. 6’ncı sınıfta alkol, sigarayla mücadele, Yeşilay'a vurgu yapılıyor. Tüm zararlı alışkanlıklara başlamanın ilk aşaması sigara oluyor. Evlatlarımızın birçok şeye 'hayır' demesini öğretebilmeliyiz.
Bakanlığımız değerler eğitimi çerçevesinde, bağımlılıkla mücadele eğitimini "yaşam becerileri" kazandırma bağlamında ele alarak güncellenen müfredat kapsamında tüm derslere yerleştirdi. Bağımlılıkla mücadele eğitimi, tüm derslerde yeterlilik, beceri ve değer olarak yer almıştır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan kaçakçılara darbe Arama yapılan arabada 130 parça gümrük kaçağı ürün yakalandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçakçılara darbe Arama yapılan arabada ...
Tekden'den personeline meme kanseri eğitimi
YEREL HABERLER Tekden'den personeline meme kanseri eğitimi
Denizli’de Erasmus günleri başladı
YEREL HABERLER Denizli’de Erasmus günleri başladı
Kekik tarla okulunda ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Kekik tarla okulunda ilk ders zili çaldı
Otomobil köprü ayağına çarptı; sürücü ve 4 yaşındaki oğlu öldü
YEREL HABERLER Otomobil köprü ayağına çarptı; sürücü ve 4 yaşındaki ...
Baba ve oğlunun öldüğü kazada araçta bulunan üçüncü kişiden de acı haber geldi
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun öldüğü kazada araçta bulunan üçüncü ...
Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula mezar oldu Kaza sonrası hurdaya dönen araçta bulunan baba ve 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üst geçidin ayağına çarpan lüks otomobil baba oğula ...
Uluslararası Cam Bienali 6'ncı kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Uluslararası Cam Bienali 6'ncı kez kapılarını açtı
Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın tutuklandı
Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü (2)
YEREL HABERLER Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci ...
Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın ‘hiçbir şey hatırlamıyorum’ dedi
YEREL HABERLER Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın ‘hiçbir şey ...
Denizlili genç avukatın da üyesi olduğu dolandırıcılık çetesi çökertildi Kimlik ve adres tespitleri yapılan 8 kişi Denizli, İstanbul ve Niğde'de düzenlenen eş zamanlı aramalarda yakalandı
YEREL HABERLER Denizlili genç avukatın da üyesi olduğu ...
Hayırseverler polise 22 araç bağışladı Hayırseverlerin bağışladığı 22 yeni araç dualarla yeni görev yerlerine uğurlandı Denizli Valisi Ali Fuat Atik: “Bu araçlar gücümüze güç katacak” Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı: “Güvenlik yoksa enerji de yok, eğitim ve birçok şey de yok”
YEREL HABERLER Hayırseverler polise 22 araç ...
Denizi şehidin 59 yıl sonra sınırda bulunan mezarı onarıldı
YEREL HABERLER Denizi şehidin 59 yıl sonra sınırda bulunan mezarı ...
Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci ...
Denizli Büyükşehir Kitap Fuarı, 6 günde 180 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Kitap Fuarı, 6 günde 180 bin ...
Risk faktörlerinden uzak durarak meme kanserinden korunmak mümkün
YEREL HABERLER Risk faktörlerinden uzak durarak meme kanserinden ...
Denizlispor - Balıkesirspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak
YEREL HABERLER Denizlispor - Balıkesirspor maçında Cihan Aydın düdük ...
Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci ...
Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci öldü
YEREL HABERLER Sevgilisinin kullandığı cipin altında kalan tekstilci ...
Cama can verenler bu festivalde Türkiye'nin ilk cam festivali 6. kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Cama can verenler bu festivalde Türkiye'nin ilk cam ...
Hatalı dönüş faciayı getirdi Hatalı dönüşün getirdiği kaza kamerada
YEREL HABERLER Hatalı dönüş faciayı getirdi Hatalı dönüşün getirdiği ...
Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER Çameli Likya Trophy Off Road Turu 12 Kasım’da ...
Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi şampiyonları ağırlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.