Öğrencilerin bitirme projesi Attouda restorasyonuna ilham olacak

Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesi’nde M.Ö. 2'nci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Attouda (Attuda) Antik Kenti’nde Sarayköy Belediyesi’ne ait tarihi binaların restorasyon çalışmalarında Mimari Restorasyon Programı öğrencilerinin bitirme projelerinden ilham alınacak.



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde M.Ö. 2'nci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nde geçtiğimiz günlerde Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayköy Belediyesi iş birliğiyle yüzey araştırma çalışmalarının ilki tamamlandı. Attouda Antik Kenti’nde yer alan Sarayköy Belediyesi’ne ait 7 tarihi bina için Belediye Başkanı Özbaş harekete geçti. Mimari Restorasyon Programı ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle tarihi binalar ayağa kalkacak.



Röleve ve Restorasyon dersi kapsamında 20212022 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılında öğrencilerin rölöve ve restorasyon ölçüm çalışma alanı olarak Hisar Mahallesi’nde bulunan Attouda Antik Kenti belirlendi. Çalışma kapsamında 35 öğrenci belediyeye ait 7 tarihi binanın rölöve, restitüsyon ile restorasyon projelerini hazırlayacak. Öğrencilerin çalışması sonucunda bitirme projeleri tarihi binaların restorasyonlarında kullanılacak.



Öğrencilerden Attouda’ya ziyaret

Çalışmalara başlamak için Sarayköy’e gelen Mimari Restorasyon Programı öğretim görevlileri Gamze Şayın, Erkan Baloğlu ve öğrencilere Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Dr. Bilge Yılmaz Kolancı ve Hisar Köy Attouda Turizm ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Urgan eşlik etti. Attouda Antik Kenti’ni öğrencilere adım adım gezdiren Başkan Özbaş ve Dr. Kolancı, kentin tarihi hakkında bilgi verdi.



Belediye binalarının restorasyonu için ilk adım atıldı

Tarihi binalar için Sarayköy Belediyesi ve yüksekokulun mutabakat sağladığını belirten Bölüm öğrencisi Seda Aydoğar, “Bugün Mimari Restorasyon Programı öğretim görevlileri Gamze Şayın, Erkan Baloğlu ve program öğrencilerimiz ile birlikte çalışmalarımızı başlattık. Öğrencilerimiz ile birlikte köyümüzü gezdik. Tarihi mekanlarımızı dolaştık. Öncelikle belediyemize ait binaların restorasyonları için çalışmalara başladık. Attouda’nın Türkiye ve Denizli turizmine kazandırılması, iç ve dış turizm potansiyelinin bir an önce ayaklanması için Sarayköy Belediyesi olarak destek vermeye her zaman hazırız. Güzel bir iş birliği ile hep birlikte Attouda’mızı güzel projeler kazandıracağız” dedi.



“Tarihe ışık tutmuş olacağız”

Öğretim görevlisi Gamze Şayın ise, “Bir iş birliği projesine imza atacağız. Belediye Başkanımız Ahmet Necati Özbaş’ın destekleriyle öğrencilerimizin bitirme projelerini Attouda’da yapmaya karar verdik. Yapılarımızı ele alacağız. Öğrencilerimiz bu yapıların rölevelerini, restitüsyonlarını ve restorasyon projelerini çıkaracak. Aslında tarihe bir ışık tutmuş olacağız. İlerleyen dönemde her yeni gelen öğrencilerimizle birlikte adım adım çalışmalar yaparak burayı bitirmeye çalışacağız. Yapılar çok hızlı bir şekilde tahribata uğruyor. Günümüzün halini bir yerde belgelemiş olacağız” diye konuştu.



“Burada bulunmak bizim için çok önemli”

Bölüm öğrencisi Seda Aydoğar, bitirme projesine tarihi bir kentti yapmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyduğunu aktararak, “Burada bulunmak bizim için çok önemli. Çünkü ilk izleri biz bırakmış olacağız. Umuyorum ki bizden sonrakilerde burayı devam ettirecektir. Bizler de mezun olduktan sonra da burada bulunmaya gayret göstereceğiz” dedi.

