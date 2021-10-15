Denizlispor'un konuğu Balıkesirspor

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DENİZLİ, (DHA)TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 7 puanlı Altaş Denizlispor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde 6 puanı bulunan Balıkesirspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst tribün 40, A-E üst tribün 30, A-E alt tribün 20, maraton 15, kale arkası ise 10 TL olarak belirlendi.Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in durumları maç saatinde netleşecek. Denizlispor, deplasmanda çıktığı 3 maçı da kaybeden Balıkesirspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemeni sonlandırmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-10-15 11:46:52



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