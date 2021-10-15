Denizlispor, Balıkesirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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A. Denizlispor, TFF 1. Lig 20212022 Sezonu’nun 9. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman şut çalışmaları ile sona erdi. Yeşilsiyahlı ekip, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları devam eden Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir yarın oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Altaş Denizlispor'un cezalı oyuncusu bulunmazken, Muhammed Gönülaçar 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşma öncesi korona virüs testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadı. 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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