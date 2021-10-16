Merkezefendi evinde Yalova'ya karşı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Semt77 Yolavaspor'la karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Geçen sezon Merkezefendi'yle birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nden Süper Lig'e yükselen Yalova temsilcisi de 3 maçta 1 galibiyet aldı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-10-16 13:31:26



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