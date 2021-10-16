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Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale’de belirleniyor Ayak tenisi şampiyonası için Pamukkale'de bir araya geldiler

İHA

Ayak tenisinin şampiyonu Pamukkale’de belirleniyor Ayak tenisi şampiyonası için Pamukkale'de bir araya geldiler

Pamukkale Belediyesi önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri için ülkemizin ve yavru vatan KKTC’nin en iyileri Pamukkale’de bir araya geldi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale olarak sporun her branşını her sokağa kadar taşımak istiyoruz” dedi.

Bu yılın Mart ayında kurulan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu’nun ilk Türkiye Şampiyonası’na Pamukkale Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz ay içinde 81 ilde yapılan şampiyonada birinci olan takımlar daha sonra bölge birinciliklerinde boy gösterdi. 18 il ve KKTC’de yapılan müsabakalar sonunda birinci olan takımlar Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri için Pamukkale’de toplandı. 2 gün sürecek olan finallerin açılışı Kınıklı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve efsaneler gösteri maçı yaptı
Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’nın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Denizlispor’un efsane futbolcuları Ali Yalçın, Veli Acar, Levent Kartop, Yaşar Işık ve Bülent Ertuğrul ile törene katılan protokol üyeleri gösteri maçında hünerlerini sergiledi. Efsane futbolcular yeteneklerini sergilerken, izleyenlere adeta resital sunuldu. Yeşilsiyahlı takımın efsane futbolcuları Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne Pamukkale Belediyesinin ev sahipliği yapmasının önemine değinerek, bu konuda Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve ekibine teşekkür ettiler. Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde heyecan Kınıklı Spor Tesisleri’nde 2 gün boyunca sürecek.

“Gençler bizim geleceğimiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki törende yaptığı konuşmada ayak tenisi camiasının değerli fertlerini dünyanın en değerli ilçelerinden biri olan Pamukkale’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Ayak Tenisi Federasyonu yeni kurulmuştu. İl Temsilcisi arkadaşımız ile tanıştık ve ilçemizde 2 turnuva düzenledik. Bu katkıyı biraz daha artırarak Türkiye’deki il Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’nın finallerini gerçekleştirme kararı aldık. Sizleri burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Biz sporun her branşına katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız sporun her branşını ilçemizdeki sokakların her noktasına kadar taşımak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların yetiştirilmesini sağlamak istiyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için gereken ne varsa yapıyoruz. Hem tesisleşme hem de bu tür organizasyonlar anlamında yapılan çalışmalarla 20212022 dönemini spor yılları olarak yaşamak istiyoruz. Bu güzel etkinlik için ülkemizin dört bir yanından gelen sporculara buradan güzel anılarla uğurlamak istiyoruz. Bir kez daha tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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