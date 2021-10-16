Altaş Denizlispor - Balıkesirspor: 2-1



Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA) -

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Serdar Diyadin (xx), Mehmet Şengül (xx)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) Hakan (xxx), Oğuz (x) (Dk. 69 Erdal xx), Leo (x) (Dk. 46 Emre xx), Gökhan (xxx), Onazi (xx) (Dk. 60 Djedje xx), İlhan (x) (Dk. 46 Darri xx), Muhammed Gönülaçar (x) (Dk. 65 Mustafa xx), Mayi (xxx), Aissati (xxx), Muğdat (xx)

BALIKESİRSPOR: Atilla (xx) Erdem (x) (Dk. 60 Hüseyin x), Sedat (xx), Batuhan (xx), Birol (xx) İbrahim (x) (Dk. 75 Bezjak x), Cumali (xx), Cedric (x) (Dk. 82 Otoo x), Oğuz Han (xx) Anıl (x) (Dk. 81 Andaç x), Abdulkadir (x) (Dk. 75 Muhammed Ali x)

GOLLER: Dk. 9 İbrahim Halil (Balıkesirspor), Dk. 76 Hakan, 90+4 Mayi (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Oğuz, Muğdat, Emre, Hakan (Altaş Denizlispor), Erdem, Batuhan, Abdulkadir, Cumali (Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Altaş Denizlispor evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Balıkesirspor'u uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip müsabakanın 9'uncu dakikasında İbrahim Halil'in golüyle öne geçerken, yeşil-siyahlılar bu gole 76'ncı dakikada Hakan'la yanıt verdi. Denizli temsilcisi 90+4'üncü dakikada Mayi'nin golüyle galibiyete uzandı: 2-1. Bu sonuçla 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altaş Denizlispor 10 puana ulaşırken, deplasmanda çıktığı 4 maçta puanla tanışamayan Balıkesirspor, üst üste 3'üncü yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

9'uncu dakikada sol kanattan ceza yayı içerisine kat eden Oğuz Han'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İbrahim Halil, topu filelere yolladı: 0-1.

25'inci dakikada Gökhan'ın sağ kenardan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Oğuz iyi yükselerek kafayı vurdu. Kalecinin parmak uçlarıyla müdahale ettiği top üst direğe de çarpıp kornere çıktı.

31'inci dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Muğdat, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu. Atilla'nın güçlükle kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.

40'ıncı dakikada Mayi'nin pasında topla buluşan Onazi'nin ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şut, üstten auta gitti.

İlk yarı Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

63'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren İbrahim Halil'in vuruşunda top direkten döndü.

67'nci dakikada Mustafa'nın sağ kanattan yolladığı uzun topta, arka direkte bekleyen Mayi topu içeri çevirdi. Oğuz'un ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunu kaleci güçlükle çıkarırken, savunma topu uzaklaştırdı.

76'ncı dakikada Gökhan sol kanattan ortaladı, ceza sahasında yükselerek kafayı vuran Hakan topu filelere yolladı: 1-1.

90+4'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında, Aissaiti´nin ceza sahasında çizgiye inerek pasını verdi. Altı pas üzerinde topla buluşan Mayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Mücadele 2-1 Denizlispor üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-10-16 18:14:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.