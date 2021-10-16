TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Balıkkesirspor: 1

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TFF 1. Lig’in 9. haftasında Denizlispor, Balıkkesirspor’u sahasında konuk etti. İlk yarıyı konuk ekip Balıkkesirspor 10 önde bitirdi. Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol birden bulan Denizlispor 21’lik üstünlük ile sahadan galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Oğuz Han’ın pasıyla buluşan Halil, rakip fileleri havalandırıyor. 01

43. dakikada Aissati’nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Hakan, bu fırsatı değerlendiremedi.

50. dakikada Balıkkesirspor’lu Abdülkadir orta açmak isterken Muahmmet ayağını araya sokarak topu kornere çeldi.

57. dakikada Gökhan’ın kullandığı serbest vuruşta Muğdat’ın kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı

67. dakikada Anıl’ın defans arkasına gönderdiği pasla buluşan Halil, direği geçemedi. Kaleci Stachowiak’ın kalesinden çıkmasını fırsat bilerek aşırtma atmak isterken top direkten döndü.

76. dakikada Djedje’ye yapılan faul sonrası kullanılan serbest vuruşta Gökhan’ın ortasına kafa vuruşu yapan Hakan beraberlik golünü getirdi. 11

79. dakikada ceza sahası içine açılan ortada Muğdat’ın kafa vuruşu kaleci Atilla’da kaldı.

85. dakikada gol arayışını sürdüren Denizlispor’da Djedje’nin ceza sahası dışından yerden sert şutu kaleci Atilla’da kaldı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde Aissati, çizgiden pasını Mayi’ye verdi. Mayi’nin şutu fileleri havalandırdı. 21



Stat: Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Şengül xx

Denizlispor: Stachowiak xx, Gökhan xx, Scwechlen xx (Emre dk. 46 xx), Oğuz xx (Erdal dk. 69 xx), Hakan xxx, Muhammet xx (Mustafa dk. 65 xxx), Mayi xx, Aissati xx, Onazi xx (Djedje dk. 60 xxx), İlhan xx (Darri dk. 46 x), Muğdat x

Yedekler: Okan, Abdulkadir, Alaattin, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Balıkkesirspor: Atilla xxx, Batuhan xx, Sedat xx, Birol xx, Erdem xx (Hüseyin dk. 60 xx), Kore xx (Otoo dk. 82 ?), Anıl xx (Andaç dk. 82 ?), Cumali xxx, Oğuz Han xxx, Halil xxx (Muhammed Ali dk. 75 xx), Abdülkadir xx

Yedekler: Vukovic, Alperen, Doğa, Kyzlatesh, Bezjak, Kethevoama

Teknik Sorumlu: İsmet Kamak

Goller: Halil Çolak (dk. 9) (Balıkkesirspor), Hakan (dk. 76), Mayi (90+4) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Oğuz, Muğdat, Emre, Aissati, Hakan (Denizlispor), Erdem, Batuhan, Cumali, Sedat (Balıkkesirspor)

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