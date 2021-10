Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği defile ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Ekim'de kapılarını açan 6. Uluslararası Cam Bienali, renkli görüntülere sahne oldu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı bienalde, çok sayıda sanatçı cam ve ateşi buluşturarak performanslarını sergiledi. Ziyaretçiler için her gün farklı sanatçıların canlı cam gösterileri sahnelenirken, cam temalı konferanslar ve söyleşiler de yapıldı. Bienal kapsamında düzenlenen Giyilebilir Cam Defilesi de yoğun ilgi çekti. Yaklaşık 40 sanatçı tarafından üretilen camdan elbiseler, mankenlerin üzerinde podyuma çıktı. Sanatkarların el emeği aksesuarlarıyla süslediği kıyafetler de, ziyaretçilerden yoğun alkış aldı.

'SANATÇILARIMIZIN SUNUMU MUHTEŞEMDİ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defilenin ardından yaptığı konuşmada cam sanatçılarının çok güzel bir geceye imza attığını belirterek, "Sanatçılarımızın sunumu muhteşemdi. Her biri bir birinden güzeldi. Cama renk, şekil, emek vermişler anlam katmışlar. Çok güzel bir defile oldu. Her sanatçımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Herkes sanatçı olamaz. Ciddi bir emek ve çaba gerektirir. 6'ncı Uluslararası Cam Bienali'miz yine dolu dolu geçiyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden de çok memnunuz. Sanat ve kültür Denizli ile iç içe olmaya devam edecek" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR DEFİLE OLDU'

Cam sanatçısı Ömür Duruerk ise "Bütün sanatçılar adına bize bu imkanı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyorum. Hiç birimiz profesyonel manken değiliz ama profesyonel cam sanatçısıyız. İki ay boyunca yoğun bir şekilde bu organizasyona hazırlandık. Çok güzel bir defile oldu. Tekrarını yapmayı da çok isteriz" diye konuştu.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2021-10-16 23:37:02



