Mevlid Kandilinde lokma dağıtıldı

Denizli’de bulunan yarı özel KYK yurdu önünde hayırseverler tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla lokma hayrı düzenledi. Lokma dağıtan hayırseverler, kandil için düzenledikleri etkinlik öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Hz. Muhammed'in S.A.V Dünya’ya teşrif ettiği, insanlığın dirilişine ve karanlığın aydınlığa çıkışına vesile olan günü kutlayan birçok hayırsever ülke genelinde lokma döktürdü. Mevlid kandili dolaysıyla lokma dağıtılan yerlerden biri ise Denizli İBNİ Haldun KYK yurdu oldu. KYK yurdunda kalan öğrenciler ise düzenlenen lokma dağıtımı için hayırseverlere teşekkür ettiklerinin belirtti.

Denizli’de İBNİ Haldun KYK Yurdu önünde hayırseverler tarafından dağıtılan lokma sırasına giren Mehmet Salih Kalkan, İslam aleminde mübarek günlerde böyle lokma ve benzeri yiyeceklerin dağıtılmasını memnun edici olduğunu belirtti. Kalkan, “ İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesidir. Bu mübarek günlerde hayırseverler tarafından dağıtılan lokmalar, bizleri sevindirdi. Onlara kalben teşekkür ediyoruz. Umarım güzel günlerimiz nice kandilleri görürüz” dedi.

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