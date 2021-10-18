Merkezefendi umduğunu bulamadı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk 4 haftada beklediği çıkışı yapamadı.

Ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Denizli ekibi, evinde son olarak kendisi gibi Süper Lig'e yeni yükselen Semt77 Yalovaspor'a 87-73 yenildi.

Merkezefendi, haftaya yine evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u çıkış yakalamak için ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-10-18 14:18:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.