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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İHA

Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ihraç öğretmen, askeri ve polis koleji öğrencileri ile gelir uzmanı yardımcılarının olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Denizli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1 ihraç öğretmen, 1 gelir uzman yardımcısı, 2 özel sektör çalışanı, 1 ihraç askeri öğrenci, 2 ihraç polis koleji öğrencisi şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

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