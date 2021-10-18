Denizli'de FETÖ operasyonuna 8 gözaltı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kişi saklandıkları hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-10-18 18:34:18



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