Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bugün sabah kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, Roma dönemine ait 1 tas, 2 dedektör, 1 yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-10-18 18:36:07



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