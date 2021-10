Üreticilere 100 ton gübre desteği sağlandı

Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrulusunda daha önce üreticilere fide, küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi bu kez de 100 ton gübre desteğinde bulunacak.



Hayata geçirdiği sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrulusunda daha önce üreticilere fide, küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi bu kez de 100 ton gübre desteğinde bulunacak. Arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere, 60 dekara kadar her üç dekar başına bir çuval gübre desteği sağlanacak. Gübre desteği başvuruları dün başladı. Üreticilerin destekten yararlanabilmesi için Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet etmesi ve arpa ile buğday üretimini gösteren ‘ÇKS’ belgesine sahip olması gerekiyor. Başvurular belediyenin resmi internet sitesi veya çağrı merkezinden gerçekleştirilecek.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen üreticilerimizin, esnafımızın, öğrencilerimizin ve bütün hemşehrilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Toprağın, doğanın, üretimin ne kadar değerli olduğunu anladığımız bu dönemde Merkezefendi Belediyesi olarak birçok çalışma gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin, toprağın değerlendirilmesinin desteklenmesi noktasında ilçemiz sınırları içerisindeki üreticilerimize gübre desteği sağlayacağız. Artan maliyetlerden dolayı üreticilerimizin büyük sıkıntı çektiğinin farkındayız. Destek bizden, üretim onlardan. Gübre desteğimiz sayesinde bir yandan verimliliği artırırken bir yandan da üreticilerimizin yükünü hafifletmiş olacağız. Bugüne kadar her fırsatta destek olduğumuz, ülkemizin temel taşı olan çiftçilerimizin, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.