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Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel yönetim birimidir”

İHA

Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel yönetim birimidir”

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Doğan, “Muhtarlık müessesesi yerel yönetimin çekirdeği, muhtar ise halkın hakkına sahip çıkan, taleplerini yerine getiren, genel ve yerel sorunlarının ilgili kuruluşlara iletilmesinden sorumlu kişidir” dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtarlık müessesesi yerel yönetimin çekirdeği, muhtar ise halkın hakkına sahip çıkan, taleplerini yerine getiren, genel ve yerel sorunlarının ilgili kuruluşlara iletilmesinden sorumlu kişidir. Toplumda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesi, vatandaş ile yöneticiler arasında köprü görevi görmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra da bölgede barışın, huzurun, esenliğin sağlanmasında da büyük sorumluluk sahibidir. İlçemiz sınırları içerisinde görevini yerine getirmekte olan tüm muhtarlarımızla birlikte uyum içinde Merkezefendimiz ve hemşehrilerimiz için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yerel yönetimde en önemli paydaşlarımız olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, gayretli çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

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