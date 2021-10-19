Denizlispor'da Mayi ısındı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Ligde Altaş Denizlispor'un sezon başladıktan sonra transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Kevin Mayi, forma giydiği 3 maçta 2 gol atarak takımına önemli katkı yaptı. Yeşil-siyahlı ekibin Ümraniyespor'dan transfer ettiği Gabonlu santrfor, Denizlispor'a çabuk adapte oldu. 28 yaşındaki futbolcu, Ege ekibiyle çıktığı 3 maçta 2 kez fileleri havalandırdı. Takımıyla ilk maçında Samsunspor'a gol atmayı başaran Mayi, Balıkesirspor maçında 90+4'üncü dakikada kaydettiği golle takımına 3 puanı getirdi.

Görev yaptığı karşılaşmalarda gol yollarında etkili bir görüntü çizen Mayi, performansıyla teknik heyeti memnun etti. Oynadığı maçlarda görev bölgesinin aksine sol kanatta forma şansı bulan Mayi, attığı gollerle ilk 11'deki yerini garantiledi. Bulduğu şansı iyi değerlendiren Mayi ile yeşil-siyahlı ekipteki forma rekabeti de üst seviyeye çıktı. Kadrosunda Ömer Şişmanoğlu, Muğdat Çelik gibi forvet oyuncularının bulunduğu Denizlispor'da Mayi'nin yükselen formunun teknik direktör Serhat Gülpınar'ı sevindirdiği belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-10-19 12:21:36



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