'Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde cam giysi defilesine yoğun ilgi



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6'ncı kez düzenlediği, Türkiye'nin ilk ve tek cam festivali olma özelliği taşıyan 'Uluslararası Denizli Cam Bienali', sona erdi. Bienalde cam giysi defilesi, büyük ilgi gördü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Karma Tasarım Atölyesi tarafından organize edilen '6'ncı Uluslararası Denizli Cam Bienali' tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde 4 gün süren festivale, yurt içinden ve dışından çevrim içi olarak çok sayıda cam sanatçısı katıldı. Bienal kapsamında düzenlenen konferans, panel, canlı cam gösterileri ve cam sergileri yoğun ilgi gördü. Amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra camın şekillenip, sanata dönüşmesini merak eden binlerce kişi, organizasyona akın etti.

CAM KIYAFET DEFİLESİ

Bienalde en fazla ilgiyi ise cam giysi defilesi çekti. 32 Türk cam sanatçısı, eserlerini ilk kez sergi salonunda değil podyumda kendi üzerlerinde sergiledi. Özgün ve renkli tasarımların sergilendiği defile, yoğun ilgi nedeniyle 2 kez yapılırken, Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer de etkinliğe çevrim içi katıldı.

İtalya, ABD, Kanada, Mısır ve İsviçre'den katılan cam sanatçıları Joshua Davids, Dr. Julie Anne Denton, Karen-Jasen Willenbrink, Lucio Bubacco, Sally Prasch, Sayed Waked, Shane Fero, Simone Crestani ve Wesley Fleming, çevrim içi cam gösterileri ve sunumları ile bienale renk kattı. Bienal bünyesinde 'Önceki 5 Bienalimizde Neler Oldu' ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü'nün 'Oyun' temalı cam sergileri ilgiyle takip edildi. Etkinlik için hazırlanan film odasında ise birçok yabancı cam sanatçısının filmlerinin yanı sıra Demir Demirkan'ın 'The Glass' adlı belgeseli ve Serhat Özdemir'in 'Transperance' adlı film serisi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

'DOLU DOLU BİENAL YAŞANDI'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, etkinlikte birbirinden güzel eserleri ortaya koyan cam sanatçılarını tebrik etti. Kentin sanat ve kültürle iç içe olması için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Zolan, "Ülkemizden ve dünyanın pek çok ülkesinden bienalimize katılan değerli cam sanatçılarımızla bienalimizi gerçekleştirdik. Bu sene 6'ncısını düzenlendiğimiz cam bienalimizin inşallah devamını getireceğiz. Dolu dolu bir bienal yaşandı. Sanat ve kültürle şehrimizi yoğurmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı huzur ve mutluluğu için kültür ve sanat faaliyetlerimizi en üst seviyede sürdüreceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-10-19 12:32:39



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