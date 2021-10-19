Büyükşehirden Muhtarlar Günü’ne özel kutlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden Muhtarlar Günü’ne özel kutlama

İHA

Büyükşehirden Muhtarlar Günü’ne özel kutlama

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne özel kutlama programı düzenlendi. Millete hizmet yolunda muhtarlarla yol arkadaşlığı yaptıklarını belirten Başkan Zolan, “Önemli olan geride iz bırakmak, eser bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne özel Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarının katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Muhtarlar adına konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yürece, burada yaptığı konuşmada 1829 yılında kurulan muhtarlık teşkilatının geçmişten bugüne görevlerini başarıyla sürdürdüğüne dikkati çekti. Yürece, “Muhtarlarımıza özel ilgi ve alaka gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mahallelerimizin istek ve sorunlarını çözmek için gayret eden Valimiz Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve tüm emek verenlere tüm muhtarlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Muhtarlar yol arkadaşlarımızdır”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, muhtarlarla yol arkadaşlığı yaptıklarını belirterek, hizmet ve çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, “Muhtarlarımız, birlikte çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır. Vatandaşımızın talebi ve derdi ile kendi derdiniz gibi uğraşıyor, ilgili makamlara iletiyorsunuz. Hizmet yerelden başlar. İlk düğme doğru olursa, sonraki düğmelerde doğru iliklenir. Demokrasinin başlangıcı, mahallelinin doğrudan seçtiği kişilersiniz. Bizim açımızdan çok kıymetlisiniz” dedi.

“Muhtarlığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz”
Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan muhtarların çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Ali Fuat Atik, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vali Atik, “İlk kapısı çalınan, başı sıkıntıya düşen, hizmet bekleyen, beklenen hizmeti bizlere aktaran sizlersiniz. Bizim Türk idare sistemimizde muhtarlarımızın yapmış olduğu görev bambaşka bir anlam ifade ediyor. Meslek hayatım boyunca yüzlerce muhtar arkadaşımızla çalıştım, unutulmaz hatıralar biriktirdik. Burada da hep birlikte aynı hizmetleri yapmayı inşallah Cenabı Allah nasip eder. Bu vesileyle muhtarlar gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Pamukkale Belediyespor'un pehlivanları 1 altın 1 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyespor'un pehlivanları 1 altın 1 ...
Denizli’de muhtarlar günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Denizli’de muhtarlar günü törenle kutlandı
TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak Denizli'de ilk gönüllüye uygulandı
YEREL HABERLER TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak Denizli'de ilk ...
'Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde cam giysi defilesine yoğun ilgi
YEREL HABERLER 'Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde cam giysi ...
Denizlispor'da Mayi ısındı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Mayi ısındı
18 yaşında 22 suç kaydı çıktı Şüphe üzerine durdurulan gencin 22 suç kaydı ortaya çıktı
YEREL HABERLER 18 yaşında 22 suç kaydı çıktı Şüphe üzerine ...
Lastik deposu alevlere teslim oldu Lastik deposunda meydana gelen yangında gökyüzü siyaha büründü
YEREL HABERLER Lastik deposu alevlere teslim oldu Lastik deposunda ...
Jandarma trafiği havadan denetliyor
YEREL HABERLER Jandarma trafiği havadan denetliyor
Denizli camla buluştu
YEREL HABERLER Denizli camla buluştu
Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel yönetim birimidir”
YEREL HABERLER Başkan Doğan, “Muhtarlık kurumu çok önemli bir yerel ...
Akdeniz’deki deprem Denizli’yi salladı
YEREL HABERLER Akdeniz’deki deprem Denizli’yi salladı
Başkan Arslan, Çameli’nin ilk sürücü kursunu hizmete açtı
YEREL HABERLER Başkan Arslan, Çameli’nin ilk sürücü kursunu hizmete ...
Denizli, TURKOVAC aşısı Faz-3 çalışmaları için 41 merkezden birisi oldu
YEREL HABERLER Denizli, TURKOVAC aşısı Faz-3 çalışmaları için 41 ...
Denizli’de yaralı halde bulunan vaşak, Afyonkarahisar’a sevk edildi
YEREL HABERLER Denizli’de yaralı halde bulunan vaşak, ...
Üreticilere 100 ton gübre desteği sağlandı
YEREL HABERLER Üreticilere 100 ton gübre desteği sağlandı
Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 9 ...
Denizli'de FETÖ operasyonuna 8 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de FETÖ operasyonuna 8 gözaltı
Denizli'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı
YEREL HABERLER Denizli'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı
Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Denizli'de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 142 trafik kazası meydana geldi
Tütün kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tütün kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon: 3 ...
Tarihi eser kaçakçılığında 9 gözaltı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılığında 9 gözaltı
İş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 680 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 680 TL ceza ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.