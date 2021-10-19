Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Acıpayam Sanayi Bulvarı´nda Osman Kaya'ya ait lastik deposunda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Acıpayam Deniz TOKAT
2021-10-19 13:46:22
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