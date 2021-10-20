Denizli’de mesleki eğitim çalıştayı düzenlendi

Denizli’de 50 meslek lisesi bünyesindeki 30 meslek alanında eğitim çalıştayı düzenlendi. Gün boyu süren çalıştayda; mesleki eğitimin topluma faydaları, yapılan üretimlerle ülke ekonomisine katkısı gibi konuların üzerinde duruldu.



Mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm ve gelişimin Denizli’de ki mesleki eğitim veren okulların tüm alanlarında daha da hızlanması için 50 meslek lisesi bünyesindeki 30 meslek alanında; okul, üniversite ve sektör iş birliğinde mesleki eğitim çalıştayları düzenleniyor. Güçlü Türkiye için Sektör ve Okullarımız Mesleki Eğitim Çalıştaylarında Buluşuyor adı altında yapılan çalıştayların ikincisi “Matbaa” alanında gerçekleştirildi. Merkezefendi İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bakanlığımızın mesleki eğitimin niteliğinin artırılması noktasında yaptığı önemli çalışmaları sahada sektör temsilcileri ile paylaşmak adına bir araya geldik. Meslek Liselerimiz teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimlerin de gerçekleştirildiği kurumlarımızdır. Meslek lisesi mezunlarının ara eleman değil aranan eleman olması konusunda gelinen noktayı ve yapabileceklerimizi konuşacağız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.