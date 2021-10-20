TÜBİTAK bilim fuarı ziyarete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı Sergileri kapılarını ziyaretçilere açtı.



Merkezefendi Lütfi Ege Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 4006 Bilim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bilim fuarı açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Müdür Ekici ve beraberindekiler okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen 19 projeyi inceleyerek, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı. Bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen fuarda ulusal ve uluslararası bilimteknoloji çalışmalarında boy gösterme olanağı salanmış olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Böyle güzel bir günde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Bilim fuarları ilimizde gerçekleştirdiğimiz bilim şenliklerine altyapı hazırlayan önemli etkinliklerdir. Oluşturulan bu altyapıyla adeta bir veri havuzu haline gelen bilim şenlikleri ise; öz kaynaklarımızın kullanılarak ulusal ve uluslararası bilimteknoloji çalışmalarında boy göstermemizi sağlar. Yapılan tüm bu çalışmalar sonunda ülkemizin olduğu bir teknoloji hamlesine dönüşür” dedi.



“Kıymetli çalışmalar bizler tarafından hususiyetle takip ediliyor”

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Ekici, “Öğrencilerimizin bilime doğru çıktıkları bu yolda; sorgulayan ve süreci en iyi şekilde analiz eden bireyler haline geleceklerinden hiç kuşkumuz yok. Lütfi Ege Anadolu Lisesi’nin de bu güne kadar yapmış olduğu kıymetli çalışmalar bizler tarafından hususiyetle takip ediliyor. Bu çalışmalara katılan öğrencilerimizi, destek veren öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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