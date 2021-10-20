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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Doğan muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Başkan Doğan muhtarlarla bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Muhtarlar Gününüzü bir kez daha kutluyorum. Bugün sizin gününüz. İyi ki varsınız. Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarından birisidir. Demokrasinin ilk ayakları, ilk adımlarıdır” dedi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile muhtarlarla Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda bir araya geldi. Muhtarların çok önemli ve zor bir görevde olduklarını belirten Başkan Doğan, “Mahallelerimizdeki hemşerilerimiz sıkıntılarında ilk sizi buluyorlar. Sizler hemşerilerimizin üzüntüleriyle, sevinçleriyle ve mutluluklarıyla uğraşırken bir taraftan da onların kamu kuruluşları ile bağlantılarını sağlayıp o mahallenin, orada yaşan insanların sorunlarını çözmeye çalışıyorsunuz. Zor bir göreviniz var Bu anlamda emekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren 50 muhtarımızla iş birliği içinde çalışmaya gayret ediyoruz. Şimdiye kadar 2,5 yılımız geçti ve hep beraber bir salgın dönemi geçirdik. Maalesef acı kayıplarımız oldu. Eski Muratdede Mahalle Muhtarımız ve eski Muhtarlar Derneği Başkanımız Adnan Kuloğlu muhtarımızı da bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bütün muhtarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. 2,5 yıldır saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştık. Merkezefendi için çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
“Muhtarlarımız toplumun, demokrasinin ilk temel taşını oluşturuyor”
Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en uç noktadaki temsilci olduğunu söyleyen Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, “19 Ekim Muhtarlar Günü’nde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Böylesine bir aile ortamında bir kez daha 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum. Muhtarlarımız toplumun, demokrasinin ilk temel taşını oluşturuyor. Muhtarlarımız mahalle ve köylerimizdeki insanlarımızın dert babası, ilk ulaştığı kişidir. Muhtarlarımız ikili bir görev ifade ediyorlar. Muhtarlarımız seçimle geliyorlar. Aynı zamanda bir kamu görevlisi ve yine devletle vatandaş arasındaki en uç noktadaki temsilci konumundalar. Muhtarlarımızın işi belki hepimizden zor. Bir taraftan kamu görevlerini idare edecek bir taraftan da mahallesindeki vatandaşları idare edecek, onların memnuniyetini tesis edecek. Bu duygu ve düşünceler ile Muhtarlar Gününüzü tekrardan tebrik ediyor ve kutluyorum” dedi.

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