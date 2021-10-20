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TEKNOFEST’te dereceye giren Denizlili öğrenciler Vali Atik tarafından ödüllendirildi

İHA

TEKNOFEST’te dereceye giren Denizlili öğrenciler Vali Atik tarafından ödüllendirildi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021 İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ilimizden katılan 9 okul öğrencisini ödüllendirdi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, TEKNOFEST 2021’e katılan Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi, Ülker Yörükoğlu Bilim Sanat Merkezi, Esentepe Ortaokulu, Çameli MTAL, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, Necla Ergun Abalıoğlu MTAL, Tavas Gazi İlkokulu ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji idarecileri, danışman öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. Vali Ali Fuat Atik, TEKNOFEST 2021’de projeleri ile dereceye giren okul öğrencilerini altın ile ödüllendirdi.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan Teknofeste katılan Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezi Liseler Arası İHA, İnsanlık Yararına Sosyal İnovasyon ve Turizm Teknolojileri Lise kategorilerinde ‘Liseler Arası İHA’, ‘GRG (Güvenli Ray Geçiş) Sistemi’ ve ‘Oyna, Öğren, Kültürlen’ projeleri ile Ülker Yörükoğlu Bilim Sanat Merkezi, Eğitim Teknolojileri kategorisinde ‘Haksayar’, Esentepe Ortaokulu, Akıllı Ulaşım kategorisinde ‘Sağlıklı Trafik Güvenli Hayat’, Çameli MTAL, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç kategorisinde ‘Çameli Elektromobil’, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, İnsanlık Yararına Teknoloji/Engelli Dostu kategorisinde ‘NP21’, İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, İnsanlık Yararına Teknoloji/Afet Yönetimi kategorisinde ‘Kara Mamba’, Necla Ergun Abalıoğlu MTAL Eğitim Teknolojileri kategorisinde ‘Renk Bulut’, Tavas Gazi İlkokulu İnsanlık Yararına Teknoloji/Afet Yönetimi kategorisinde ‘Mavi Suların Gırgırı’, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Turizm Teknolojileri Lise kategorisinde ‘7 Bölge 1 Ülke Dijital Kültür Oyunu’ projeleriyle derece elde etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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