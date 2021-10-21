Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara daldı

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Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki araçların arasına daldı. Kaza sonucu başından darbe alan araç sürücüsünün durumu ağır.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Melih Çaylı idaresindeki 20 DZ 370 plakalı araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 20 metrelik fren izi tespit edilen kazada Çaylı, yönetimindeki araçla park halindeki araçların arasına daldı. Kaza sonucu Çaylı’nın kullandığı araç ve park halindeki araçlarda hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çaylı’nın başına aldığı darbe sonucu durumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kayan aracın park halindeki araçlara çarpması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

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