Genç horozlar hazırlıklarını sürdürdü Kürşat Taş, “Lige hazırız”

Yeni sezonda Elit U17 Ligi 3’üncü Grupta mücadele edecek olan A. Denizlispor, önümüzdeki hafta başlayacak olan lig için hazırlıklarını sürdürürken Teknik Sorumlu Kürşat Taş lige hazır olduklarını söyledi.



Yeni sezonda Elit U17 Ligi 3’üncü Grupta mücadele edecek olan A. Denizlispor, Teknik Sorumlu Kürşat Taş’ın yönetiminde hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu sene bölgesel olarak katılım sağlanacağı ligde Denizlispor, Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, U17 takımları ile karşılaşacak. Dört devre esasına göre oynanacağını belirten Kürşat Taş, yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek, “Ligler haftaya başlayacak. Sadece fikstürümüz net değil. Onunla ilgili bir düzenleme yapılacak. Bu sene bölgesel olarak katılacağız. Elit U17 Ligi, 3’üncü Grupta mücadele edeceğiz. Bu ligde, 20212022 sezonu Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarının, U17 takımları katılacak. Grubumuzda; Altay, Altınordu, Göztepe, Manisa, Menemen, Balıkesir ve Altaş Denizlispor takımları olacak. Dört devre esasına göre oynanacak. İki deplasman iki kendi evimizde oynayacağız. Biz şu anda hazırız. Yaklaşık bir haftalık sürede de tam olarak hazır hale geleceğiz diye düşünüyorum. Son bir hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra maç haftasına gireceğiz. Uzun zamandan beri çalışıyoruz. İnşallah bunu da sahada taraftarlarımıza göstereceğimize inanıyorum. Dün ön bölge çalışmıştık. Bu günde savunma ve ön bölge çalışması yapıyoruz. Haftada iki kez bunun gibi özel bölge antrenmanları yapıyoruz. Çalıştığımız mevkide görev alacak futbolcular burada çalışırken diğerleri de kondisyon çalışmaları yapıyor. Bu şekilde antrenmanlarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

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