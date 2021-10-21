Tutuklamaya götüren tespit: Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi



Müslim SARIYAR/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Dilek Kuşcu'nun (34), sevgilisi Murat Avcı'nın (41) yerde yatarken üzerinden ciple geçerek ölümüne neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntü detaylarına DHA ulaştı. Görüntülerde, Dilek Kuşçu´nun Avcı´nın ön yolcu koltuğundan inmek istediği sırada, aracı hızlandırdığı, sürüklenen Avcı'nın yerde kımıldar vaziyette yatarken boyun kısmına denk gelecek şekilde ayarlayıp aracıyla ikinci kez üzerinden geçtiği ortaya çıktı.

Olay, 14 Ekim günü saat 04.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi, 4069 Sokak'ta meydana geldi. Tekstil fabrikası sahibi, evli ve 2 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşcu'nun, kullandığı 35 MRT 34 plakalı cipin altında kaldı. Murat Avcı´nın olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan, polislere, "Kavga ettik. Alkolün etkisiyle de Murat Avcı´yı fark etmedim" diyen Dilek Kuşçu, tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri defalarca izleyen polis, görüntü dökümünü de tek tek yazarak soruşturma dosyasına koydu. DHA´nın ulaştığı güvenlik kamerası görüntü dökümüne göre, Murat Avcı´nın ön yolcu koltuğundan inmek istediği sırada, Dilek Kuşcu´nun aracı hızlandırdığı, bu nedenle de Avcı´nın kapı ve araç arasında sıkışarak sürüklendiği daha sonra da yere düştüğü görüldü. Bu sırada manevra yapan Kuşcu´nun, aracın ön tekerleğini Avcı´nın boyun kısmına denk getirip üzerinden geçtiği ve arka teker boyun kısmına geldiği sırada da durduğu tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Müslim SARIYAR

2021-10-21 11:33:12



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