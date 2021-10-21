Pamukkale’deki muhtarlar, ‘Beyaz Cennet’i gün doğumu ile havadan izledi

Pamukkale Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara jest yaptı. Beyaz cennet Pamukkale travertenlerini yüzlerce metre yükseklikten görme imkânı bulan muhtarlar balonda gün doğumunu da izlediler.

Pamukkale Belediyesi, muhtarları unutmadı. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nün kutlandığı haftada Pamukkale Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara jest yaptı. Pamukkale’de son dönemde oldukça fazla ilgi gören balonlar bu kez ilçenin muhtarları için havalandı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen muhtarlar beyaz cennet Pamukkale semalarında farklı bir sabah yaşadı. Gün doğumunu yüzlerce metre yükseklikten izleyen muhtarlar Pamukkale travertenlerinin güzelliğini de havadan görme imkânına sahip oldular. Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nden muhteşem traverten manzarasına da şahitlik eden muhtarlar daha sonra vefat eden Pamukkale mahalle muhtarı Derviş Arslan’ın ailesini ziyaret etti.

Muhtarlardan teşekkür

Pamukkale Belediyesinin balon turu ile ilgili olarak muhtarlar memnuniyetlerini dile getirdi. Hacıkaplanlar Mahalle Muhtarı Necdet Kunduracı, “19 Ekim muhtarlar günü nedeniyle Pamukkale Belediyesi bizler için etkinlik düzenledi. Pamukkale’yi bir de balondan görme imkânımız oldu. Bize böyle bir imkân sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederim” diye konuştu. Kervansaray Mahalle Muhtarı Damla Tuna Bilgen de “Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, biz muhtarlara bir sürpriz yaparak balona bindirdi. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadım, çok güzeldi. Bugüne özel olması bizim için ayrıca güzeldi. Bu etkinlik için başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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