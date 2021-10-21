DENİB Akademiden ‘Etkili Raporlama ve Geri Bildirim Verme Eğitimi’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DENİB Akademiden ‘Etkili Raporlama ve Geri Bildirim Verme Eğitimi’

İHA

DENİB Akademiden ‘Etkili Raporlama ve Geri Bildirim Verme Eğitimi’

DENİB Akademi, “Etkili Raporlama ve Geri Bildirim Verme Eğitimi"ni 20 Ekim 2021 tarihinde pandemi kurallar gereğince Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenledi.
Humanica Yönetim Danışmanlığı’ndan Aslı Funda Erişken tarafından sunulan eğitim programında; yazmaya başlamadan önce analiz ve rapor amacının belirlenmesi, rapor çeşitleri, rapor içerikleri nasıl oluşturulur? hangi rapor benim için en etkin? rapor yazarken kurallar nelerdir? 5N 1K kuralı ile rapor yazabilmek, etkili yazım teknikleri, gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 27 Ekim 2021 tarihinde online olarak düzenlenecek olan “Linkedın İçerik ile Şirket Sayfası Yönetimi Eğitimi” ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale’deki muhtarlar, ‘Beyaz Cennet’i gün doğumu ile havadan izledi
YEREL HABERLER Pamukkale’deki muhtarlar, ‘Beyaz Cennet’i gün doğumu ...
Başkan Zolan, PAÜ'yü kazanan gençlere Denizli'yi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Zolan, PAÜ'yü kazanan gençlere Denizli'yi ...
Denizlispor'a prim dopingi 
YEREL HABERLER Denizlispor'a prim dopingi 
Tutuklamaya götüren tespit: Ölmeden önce otomobilini boynunun üzerinden geçirdi
YEREL HABERLER Tutuklamaya götüren tespit: Ölmeden önce otomobilini ...
Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak Büyükşehir, EKB toplantısına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Enerjinin geleceği Denizli'de konuşulacak Büyükşehir, ...
KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamaları vatandaşlara anlatıldı
YEREL HABERLER KADES, UYUMA ve HAYDİ mobil uygulamaları vatandaşlara ...
Genç horozlar hazırlıklarını sürdürdü Kürşat Taş, “Lige hazırız”
YEREL HABERLER Genç horozlar hazırlıklarını sürdürdü Kürşat Taş, ...
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara daldı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park ...
Başkan Doğan, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Doğan, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Denizli meslek liseleri her alanda başarılarına başarı katıyor
YEREL HABERLER Denizli meslek liseleri her alanda başarılarına ...
TEKNOFEST’te dereceye giren Denizlili öğrenciler Vali Atik tarafından ödüllendirildi
YEREL HABERLER TEKNOFEST’te dereceye giren Denizlili öğrenciler Vali ...
Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul servis araçlarına sıkı denetim
Aydem Yenilenebilir Enerji, yangınlara karşı AKUT ile el ele verdi
YEREL HABERLER Aydem Yenilenebilir Enerji, yangınlara karşı AKUT ile ...
Denizlispor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da yüzler gülüyor
Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 50 gram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan şahıslardan 50 gram ...
Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında kalarak ölümü kamerada - Yeniden
YEREL HABERLER Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında ...
Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında kalarak öldüğü kazada kamerada
YEREL HABERLER Tekstilcinin, sevgilisinin kullandığı cipin altında ...
Çardak, Büyükşehir ile güzelleşmeye devam ediyor Başkan Zolan: "Çardak dünden daha güzel"
YEREL HABERLER Çardak, Büyükşehir ile güzelleşmeye devam ...
Başkan Doğan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Doğan muhtarlarla bir araya geldi
Meşhur Çameli cevizinde hasat zamanı Denizli’de ceviz hasat mevsimi başladı
YEREL HABERLER Meşhur Çameli cevizinde hasat zamanı Denizli’de ceviz ...
TÜBİTAK bilim fuarı ziyarete açıldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK bilim fuarı ziyarete açıldı
Denizli’de mesleki eğitim çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Denizli’de mesleki eğitim çalıştayı düzenlendi
19 aylık hukuk mücadelesinin ardından şehitlik belgesiyle oğlunun mezarına gitti EYP patlamasının etkisiyle hayatını kaybettiği belirlenen Uzman Çavuş Oğuzhan Göçenoğlu’nun ailesi, 19 aylık hukuk mücadelesinin ardından şehitlik belgesini teslim aldı
YEREL HABERLER 19 aylık hukuk mücadelesinin ardından şehitlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.