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Bakan Dönmez: “Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüz yüzde 65 seviyelerinde” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “1 puanlık artış 250 milyar dolarlık ithalatın önüne geçiyor”

İHA

Bakan Dönmez: “Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüz yüzde 65 seviyelerinde” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “1 puanlık artış 250 milyar dolarlık ithalatın önüne geçiyor”

Enerji Kentleri Birliği 2021 Olağan Meclis Toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli ve milli kaynaklar yaşanan bu şok dalgasına karşı adeta bir paratoner görevi üstleniyor. Diğer yerli kaynaklarla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüz yüzde 65 seviyelerinde” dedi.
Enerji Kentleri Birliği 2021 Olağan Meclis Toplantısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve 150’ye yakın üye belediye başkanın katılımıyla Denizli’de gerçekleşti. Meclis toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya’nın bir enerji darboğazından geçtiğini belirtti. Enerji fiyatlarının son 1 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 300’lere varan oranlarda arttığını belirten Bakan Dönmez, “Dünya yerli ve milli kaynaklar yaşanan bu şok dalgasına karşı adeta bir paratoner görevi üstleniyor. Çünkü konjonktürel gelişmeler uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarında ralli yaşanmasına neden olurken, bunun etkisini en az derecede hisseden ülkeler yerli ve milli kaynaklara daha fazla yaslanan ülkeler olacak. Türkiye, bu konuda son zamanlarda çok büyük bir mesafe kat etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz bugün yüzde 53 seviyelerinde. Bu oran son 19 yılda 4,5 kat artış gösterdi. Diğer yerli kaynaklarla birlikte yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüz yüzde 65 seviyelerinde” dedi.

6 ilde 5 adet GES ve 1 adet HES kurulumunun tamamlandığını belirten Bakan Dönmez, 3 ilde ise Güneş Enerjisi Santralinin kurulumunun yakın zamanda kurulacağını belirterek, “Yenilenebilir enerji alanında Bakanlığımız ve Belediyelerimizle ortaklaşa Avrupa Birliği destekli 3 IPA projesi yürütüyoruz. Buradaki bazı belediyelerimizin bu projelerin içerisinde yer aldığını biliyorum. Yenilenebilir enerji ekipman alımı projesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ekipman alımı projesi ile teknik destek projeleri olmak üzere halihazırda 3 proje devam ediyor. Denizli, Malatya, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerimize toplam 7,6 MW’lık 5 adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve 1 Hidroelektrik Santrali (HES) kurulumunu tamamladık. Adıyaman, Isparta ve Sivas Belediyelerimize de inşallah yine bu kapsamda 2,9 MW’lık lisanssız güneş santralleri kuracağız. Orada da teknik hazırlıklar tamamlandı. Yakın zamanda duyurusu yapılacak” ifadelerini kullandı.

“1 puanlık artış 250 milyar dolarlık ithalatın önüne geçiyor”
Yerli ve yenilenebilir enerjide 1 puanlık artışın 250 milyar dolarlık ithalatın önüne geçtiğini belirten Bakan Dönmez, “Enerji verimliliği de yerli, milli ve temiz enerji kaynaklarımızın başında geliyor. Enerji zengini bir ülke değiliz. Bugün yerli ve yenilenebilir enerjide her bir puanlık artış yaklaşık 250 milyon dolarlık enerji ithalatını önlüyor. Bu işin üretim boyutu. Bir de verimlilik boyutu var ki onun getirisi bundan hayli fazla. 20172020 arasında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle 1,117 milyar dolarlık bir mali tasarruf sağladık. Sadece 2020 yılında elde ettiğimiz tasarrufun mali karşılığı 158 milyon dolar oldu” şeklinde konuştu.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz ve önem vermemiz gerektiğine inanıyorum”
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini vurgulayan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, “Tabi ki biz çok şükür üreten bir ülkeyiz. Ama üretiminde bazı gerekliği var. Bu gereklerden bir tanesi de enerji sağlamak. Tabi biz insanoğlu olarak dünyayı tükettik ve vahşice kullandık. Artık Büyükşehir Başkanı Osman Zolan’ın ifade ettiği gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz hem hükümet hem de yerel yönetim olarak önem vermemiz gerektiğine inananlardan bir tanesiyim” dedi.
Enerji Kentleri Birliğinin önemini vurgulayan enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, “Enerji Kentleri Birliği 1997 yılında jeotermal kentler birliği olarak kurulmuş. Hem jeotermalin termal sağlık alanında hem de enerji üretiminin alanında belediyelerimize yol gösterme ve danışmanlık hizmeti yapma noktasında önemli bir görevi yürütmüştür” ifadelerini kullandı.

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