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Bakan Dönmez: Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu

DHA

Bakan Dönmez: Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu


Deniz TOKATRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dünyadaki gaz tedarik sıkıntısından etkilenmemesi için gereken adımları attıklarını belirterek, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu. İnşallah önümüzdeki aylarda full kapasiteye ulaşacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi toplantı ve incelemelere katılmak için Denizli'ye geldi. Bakan Dönmez, programına Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen Enerji Kentleri Birliği (EKB) Meclis Toplantısı'na katılarak başladı. Toplantıda Bakan Dönmez'in yanı sıra Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle birlik üyesi belediye başkanları da yer aldı.
EKB ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konuşmasında, 1997'de kurulan birliğin jeotermal sağlık ve enerji üretimi alanında yol gösterici olarak önemli görev yürüttüğünü belirtti. Enerji Kentleri Birliği'nin her geçen gün büyüyerek çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Yenilenebilir enerji alanında ülkemiz gerçekten çığır açtı. Çok büyük güzellikler ortaya çıktı. Teşviğiniz gerçekten çok önemliydi. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz kuraklıklar var, iklim değişikliğiyle ilgili yaşanan olaylar var. O noktada yenilenebilir enerji çok çok önem arz ediyor. Üretmek kadar, enerji verimliliği de çok önemli. Bu boyutta da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
YENİLENEBİLİR ENERJİYE DİKKAT ÇEKTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise hükümet olarak yenilenebilir enerjiye önem verdiklerini belirtti. Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğini aktaran Bakan Dönmez, "Bu durum enerji fiyatlarının son 1 yıl içerisinde yüzde 200-300'lere varan oranlarda artmasına neden oldu. Yerli ve milli kaynaklar, yaşanan bu şok dalgasına karşı adeta bir paratoner görevi üstleniyor. Çünkü konjonktürel gelişmeler uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarında ralli yaşanmasına neden olurken, bunun etkisini en az derecede hisseden ülkeler yerli ve milli kaynaklara daha fazla yaslanan ülkeler olacak. Türkiye, bu konuda son zamanlarda çok büyük bir mesafe kat etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz bugün yüzde 53 seviyelerinde. Bu oran son 19 yılda 4,5 kat artış gösterdi. Diğer yerli kaynaklarla birlikte yerli ve yenilebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüz yüzde 65 seviyelerinde" diye konuştu.
'TÜRKİYE PETROLLERİ VE BOTAŞ'IN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'
Son dönemde kış mevsiminin yaklaşmasıyla çeşitli spekülasyonların ortaya atılmaya başlandığına vurgu yapan Bakan Dönmez, "Özellikle de Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair bazı ithamlar dillendirildi. Daha önce ifade ettik, bugün burada bir kez daha tekrarlayalım, ne Türkiye Petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir. Yaklaşan kış öncesi böyle mesnetsiz iddiaları ortaya atarak sanki enerji yönetiminde bir kriz varmış havası yaratılmak istendiğini biliyoruz. Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için adımlarımızı hızlı attık. Azerbaycan ile gaz temini için el sıkıştık. Rusya Devlet Başkanı Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temini için görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.
Doğal gazla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Bakan Dönmez, "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ü dolu. İnşallah önümüzdeki aylarda dolu kapasiteye ulaşacağız. Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yer altı doğal gaz, LNG ve FSRU tesisleri gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. İnşallah herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadan bu dönemi de atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT Ramazan ÇETİN
2021-10-22 14:49:13

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