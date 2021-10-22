Üniversite öğrencilerine yardım kampanyasında anlamlı destek

Denizli Yetim ve Acizleri Koruma Derneği tarafından 50 üniversiteli öğrenciye destek olmak amacıyla yardım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe iş kadınları yoğun ilgi gösterirken, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, etkinliğe sağlık desteği verdi.

Denizli Yetim ve Acizleri Koruma Derneği tarafından 50 üniversiteli öğrenciye destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe iş kadınları yoğun ilgi gösterdi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri etkinlik alanına giriş yapan çok sayıda davetlinin HES Kodu sorgulamalarını yaparak, korona virüse karşı önlem aldı.



“Elde edilecek gelirle 50 öğrencimize burs sağlayacağız”

Etkinlikte dernek hakkında açıklamalarda bulunan Denizli Yetim ve Acizleri Koruma Derneği Başkanı Pakize Işıklı, “Derneğimizin amacı kimsesizlere yardımcı olmak ve onların yalnızlığını gidermek. Kimsesiz çocuklarımızın annesi oluyoruz. Onlara maddi manevi her anlamda destekte bulunuyoruz. Bugünkü etkinliğimizde onlara destek amaçlı. Elde edilecek gelirle 50 üniversite öğrencimize burs desteği sağlayacağız. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Bizi yalnız bırakmadılar"

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Emine Tefenlili; “Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Etkinlikten elde edilen gelirle hem çocuk esirgeme kurumuna, huzur evine ve üniversite öğrencilerine katkıda bulunulacak” dedi.



“Bir çocuğun yüzünü güldürmek paha biçilemez”

Derneğin yaptığı çalışmayı kutlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Bizler de destek olmak için buradayız. Bir çocuğun yüzünü güldürmek paha biçilemez. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu tür etkinlikler dernekleri de güçlendiriyor. Bizler her zaman paydaş olmaya çalışıyoruz. Katılım sağlayan herkesi kutluyorum” dedi.



“Denizlili kadınlarımız oldukça duyarlı”

Katılım sağlayan kadınlara teşekkür eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in Eşi Fulya Atik; “Denizlili hayırsever kadınlarımızla bir araya gelmekten dolayı onur duyuyorum. Vatandaşın desteği bizim için çok önemli. Denizlili kadınlarımız oldukça duyarlı. Özellikle dezavantajlı gruplar bizim sorumluluk alanımız. Onları sık sık kontrol ediyoruz. Katılım sağlayan kadınlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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